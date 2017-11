EXCLU WEB : Jordan, incrédule face au secret de Laura et Marie !

A l'issue du prime time de ce mercredi 9 novembre, c'est Jordan qui a quitté définitivement l'aventure Secret Story 11... Le public a décidé à l'unanimité de sauver Shirley et Noré. Invité sur le plateau du prime time, il a répondu à chaud aux questions de Christophe Beaugrand. Il a également pu découvrir le secret de Laura, qui demeure un mystère pour les Habitants de la Maison. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir le lien qu'elle partage avec Marie ! Découvrez cet entretien exclusif en deux parties sans plus attendre sur MYTF1.