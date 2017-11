Toute la semaine, Kamila et Sarah ont pour mission de se faire passer pour les pires ennemies. Dans le cadre de cette mission, Sarah redouble de petites attentions à l'égard de Noré et a même été surpris portant la veste du Marseillais. Autant de motifs pour Kamila de monter en pression. Avant un nouveau clash retentissant, elle se confie à Noré et prévient qu'elle est à deux doigts de partir à l'affrontement avec Sarah.