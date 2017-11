EXCLU WEB - Laura et Alain : Trop différents pour s'aimer ?

Jeudi matin, Laura et Alain ne se sont pas adressé la parole... Cela fait suite à la dispute survenue hier soir au cours de laquelle Laura a reproché à Alain d'être trop proche de Charlène. Pour Alain, c'est un faux procès et l'attitude de sa belle, qui le flique, le blesse. Alors, ce matin, Laura préfère se confier à son amie Barbara sur les nombreux traits de caractère d'Alain qui sont incompatibles avec elle. Au même moment, Alain se confie à Kamila et Jordan sur Laura...