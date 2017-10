EXCLU WEB : Laura rêve de faire tomber le secret de son chéri Alain !

En bon petit couple qu'ils forment, Laura et Alain auraient pu sceller un accord pour protéger le secret l'un de l'autre. Il n'en est rien. Et on n'en attendait pas moins de ces deux fins stratèges. Lundi soir, dans la chambre, Laura révèle à son amoureux : "Je veux péter le secret d'Alain ! Je veux celui de mon mec", lance Laura. "J'hésiterais pas à te buzzer ! C'est ça qui met le piment ! Je m'éclate avec toi", confirme Alain, à son tour. Une discussion ponctuée de quelques tendres baisers...