EXCLU WEB - Laura : "Je suis forcément déçue..."

Laura est passée si près du but... Face à Noré, elle n'a pas fait le poids, mais avec sa deuxième place, elle n'a pas démérité. A l'issue de la grande finale de Secret Story 11 ce jeudi 7 décembre, nourrira-t-elle des regrets ou se consolera-t-elle en ayant trouvé l'amour ? Et Alain de promettre : "Je vais la consoler ce soir..." Quelques minutes après sa sortie, elle a répondu à chaud aux questions de Christophe Beaugrand. Découvrez cet entretien exclusif sans plus attendre sur MYTF1.