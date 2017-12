EXCLU WEB - Makao déçu de Barbara : "Je t'avais ouvert mon coeur"

Makao est un homme qui ne laisse pas n'importe qui entrer dans son cercle d'amis proches. Et c'est un privilège qu'il avait accordé à la team formée par Barbara et Laura. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que c'est justement Barbara qui l'avait nominé, provoquant ensuite son élimination du jeu. Barbara s'en excuse platement et lui rappelle que son secret était : "J'ai lié mon destin à Bryan"... De fait, elle ne pouvait voter contre Bryan, comme le faisait le reste de son équipe. Pour Makao, tout être humain mérite une seconde chance, mais sa déception est grande.