EXCLU WEB : Ce moment où Noré a brisé le coeur de Kamila...

Kamila et Noré se retrouvent non sans émotion après plusieurs jours passés séparés l'un de l'autre. C'est la première fois que cet adorable couple, marié depuis 8 ans, affronte une telle séparation. Alors les retrouvailles sont assurément intenses. La jolie Marseillaise lui révèle d'ailleurs avoir eu le coeur brisé de le voir pleurer après son élimination la semaine passée. Noré et Kamila savourent ces instants ensemble comme jamais. Mais Kamila ne perd pas de vue la finale qui attend son homme jeudi et tient à le motiver dans cette dernière ligne droite.