Comme chaque semaine, La Voix a confié un smartphone aux Habitants, équipé d'une perche à selfie, afin de recueillir leurs clichés les plus fous. Cette semaine, les anciens étaient de retour dans la Maison : Vivian et Sarah, respectivement candidats des saisons 8 et 10 de Secret Story. Les Habitants ont donc décidé de poser en leur compagnie... Nous avons compilé ces photos dans une vidéo exclusive pour vous, les internautes de MYTF1 !