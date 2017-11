Face aux reproches de Laura, Barbara s'excuse

Après un Sexy Ménage endiablé, Barbara et Alain ont remporté un indice capital sur le secret de Benoît. Quelques minutes plus tard, Barbara se précipite le confessionnel pour buzzer et donner à La Voix l'intitulé exact du secret de Charlène et Benoît : « Nous sommes en couple ». Entre temps ? La jeune étudiante a partagé ses indices et sa recherche avec Alain, délaissant complètement Laura. Vexée par cette mise à l'écart, Laura est remontée contre Barbara qui finit par s'excuser un peu plus tard dans la soirée.