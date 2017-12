Les finalistes entrent en campagne !

En cette année électorale, les finalistes de Secret Story 11 aussi jouent gros et veulent triompher ! Alors, pour convaincre les téléspectateurs indécis qu'il est vital de voter pour eux, les Habitants entament une campagne électorale improvisée. Armés de pancartes, ils préparent des affiches faites maison, mais surtout des discours à faire pâlir les meilleurs hommes politiques français. Du plus solennel au plus inattendu, ces speech nous réserveront assurément leur lot de surprises...