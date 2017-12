Les finalistes immortalisent leur aventure !

L'aventure Secret Story 11 touche à sa fin... Dans trois jours à peine, cette belle aventure connaîtra son épilogue. Comme l'ont fait les autres Habitants avant eux les années passées, il est temps pour Laura, Noré, Barbara et Charlène, les quatre finalistes, mais aussi leurs invités du soir, Kamila et Alain, d'immortaliser leur passage. Et quoi de mieux qu'une fresque pour symboliser les temps forts de leur aventure ? Les Habitants réalisent donc des dessins représentant leurs meilleurs souvenirs...