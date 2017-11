Game Of Bide - Episode 2 : Le gros fail de la mission rupture !

Bide Of Thrones : c'est l'histoire de l'un des plus gros fails de l'histoire de Secret Story... Alors que La Voix a confié à Charlène et Benoît la mission de faire croire aux Habitants qu'ils sont au bord de la rupture, aucun des étudiants du Campus ne croit à cette histoire. La venue d'une fausse camarade de salle de sport de Benoît venue semer la zizanie dans le couple n'a convaincu personne. Pire encore, les Habitants se moquent ouvertement du mauvais jeu de comédien du couple !