Game Of Bide - Episode 3 : Pris à leur propre piège !

Game Of Bide, l'épisode 3 arrive, avec son lot de surprises... Tandis que Charlène et Benoît doivent faire croire à une rupture aux autres Habitants, après les révélations d'une de leurs connaissances venue dans le sas, aucun des Habitants n'est dupe. En cause : le mauvais acting de nos deux amoureux. Malgré tout, tous prétendent de croire dur comme fer à leur gros mensonge et partent s'enquérir de leur état après cette dispute... Les deux amoureux se trouvent alors pris à leur propre piège !