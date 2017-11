Game Of Bide - Episode 4 : La grosse poilade !

Game Of Bide, l'épisode 4. Epilogue. Quand les protagonistes eux-mêmes ne croient plus à ce qu'ils racontent, on sait qu'on touche le fond. Rappel des épisodes précédents : Charlène et Benoît doivent faire croire à une rupture aux autres Habitants, après les révélations d'une de leurs connaissances venue dans le sas... mais aucun des Habitants n'est dupe ! La raison : Benoît et Charlène sont de piètres acteurs. Alors quand Charlène exige que son homme change son lit d'emplacement, à moitié hilare alors qu'elle est censée jouer les femmes bafouées, il n'est pas bien difficile pour les autres Habitants de démasquer la supercherie... Actors Studio.