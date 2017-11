Game Of Bide - Episode 5 : Toujours plus loin, toujours plus fail !

C'est devenu votre saga préférée : Game Of Bide raconte l'histoire de l'échec complet de la mission de Charlène et Benoît. En charge de faire croire aux Habitants qu'ils étaient au bord de la rupture, ils font les frais de leur piètre jeu d'acteur et sont la risée de la Maison ! Dans ce nouvel épisode, Benoît fait mine de s'agacer de dormir loin de sa douce. Alain, qui assiste à la scène, ne peut contenir ses rires face à ce spectacle effarant !