Game Of Bide - Episode 6 : La trahison

Sixième et dernier épisode de votre saga automnale : Game Of Bide. Cette passionnante collection de vidéos vous raconte l'histoire de l'échec complet de la mission de Charlène et Benoît. Petit rappel : alors qu'ils étaient en charge de faire croire aux Habitants qu'ils étaient au bord de la rupture, personne ne veut croire à leurs scènes de ménage jouées sans aucune conviction... C'est le naufrage complet ! Ultime tentative pour Charlène qui affirme être prête à envoyer son compagnon dans le sas. Noré et Barbara ironisent alors : puisque Charlène et Benoît ont l'air de ne plus se supporter, envoyons-les tous les deux dans le sas !