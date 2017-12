La grande supercherie de La Voix : Barbara veut savoir et vite

Depuis l'annonce de La Voix de la dernière grande supercherie de Secret Story 11, les quatre finalistes sont en panique. Un habitant va quitter la Maison des Secrets. Pour la première fois de l'Histoire de Secret Story ne se jouerait pas à 4 mais à 3. De plus, La Voix a désigné Charlène qui va devoir choisir celui ou celle qui sera éliminé à quelques jours de la finale selon un système de prime à l'élimination selon les affinités. Laura et Barbara ne pensent plus qu'a ça, certaines que l'une des deux va partir dans les prochaines heures.