Les Habitants testent leur mémoire

Voilà maintenant trois mois que les Habitants ont intégré le Campus des Secrets, pour vivre une aventure extraordinaire. Ce soir, La Voix a donc décidé de défier la mémoire de ses Etudiants en les interrogeant sur leur aventure depuis le début. Cette semaine, la chasse aux secrets oppose les traqueurs, les Etudiants ayant déjà perdu leurs secrets, aux traqués, ceux dont le secret n'a pas encore été révélé. Alain et Barbara seront-ils incollables sur la saison 11 de Secret Story, pour s'imposer face aux traqueurs et rester en course dans la chasse aux secrets ?