Pour mettre un peu d'animation et divertir l'invité du soir, Alexis, meilleur ami de Barbara, La Voix propose aux étudiants du Campus d'écrire de petits sketchs mettant en scène d'autres Habitants. L'occasion de parodier ses amis pour certains, mais aussi les camarades que l'on adore détester, pour d'autres. A l'instar de Charlène et Laura, qui se lancent dans une caricature hilarante de Laura et Alain.