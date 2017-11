Quand les hommes parlent des femmes et d'amour

Noré, Alain et Benoît, les trois derniers hommes de la Maison des Secrets (avec La Voix), se retrouvent sur la terrasse pour parler des femmes, de leurs femmes, et de l'amour. Noré revient sur sa relation fusionnelle avec Kamila. Ces deux-là s'aiment et se connaissent parfaitement. Alain note à quel point l'amour peut faire mal. En tout cas chacun, s'accorde à dire qu'en matière d'amour, les femmes sont les plus habiles pour parvenir à leurs fins. Voyage dans le coeur des hommes.