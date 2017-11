5e épisode de la nouvelle nouvelle série incroyable diffusée sur MYTF1 : House of Clash. Après l'incroyable faux clash entre Laura et Marie, les étudiants sont sous le choc. Jamais peut-être un faux clash n'avait été aussi réaliste. Désabusé par les épisodes précédents, Alain est sur le point de tourner la page avec Laura. Ces prises de têtes et ses coups de gueule semblent être venus à bout de la patience et de l'amour du bel hidalgo...