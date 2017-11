House of Clash Ep06 : Laura et Alain, vers un Happy End ?

6e et dernier épisode « House of Clash » série exclusivement diffusée sur MYTF1. Après une succession incroyables de Clash au sein du Campus des Secrets, il est temps pour Alain et Laura de se retrouver enfin. Désabusé par les épisodes précédents, Alain est sur le point de tourner la page avec Laura. Ces prises de têtes et ses coups de gueule semblent être venus à bout de la patience et de l'amour du bel hidalgo. Mais la jeune femme fait un pas vers lui pour recoller les morceaux.