House of Clash Ep01 : Là où tout a commencé…

1er épisode de la nouvelle nouvelle série incroyable diffusée sur MYTF1 : House of Clash. Tout est relativement calme dans la Maison des Secrets. Barbara se félicite de son buzz sur le secret de Charlène et Benoît, ces deux-là préparent leur défense pour la confrontation et Marie a rejoint les étudiants pour une soirée raclette. Mais une question anodine de marie à Alain va avoir des répercutions inattendues qui risquent de bouleverser la vie au sein du Campus des Secrets.