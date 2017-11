Incroyable, Noré fait tomber le secret de Laura !

C'était l'un des derniers secrets de la saison encore en lice, le secret de Laura a été découvert hier par Noré. Le jeune homme a validé l'intitulé exact du secret de Laura : "Ma meilleure amie (Marie) s’est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets". En découvrant son secret, Noré remporte ainsi la totalité de la cagnotte de Laura. La Voix a préparé une vidéo pour expliquer le secret de Laura et le lien qui l'unit à Marie. Retour en images sur l'un des secrets les plus forts de cette saison de Secret Story.