Inscrivez-vous au casting Secret Story dès maintenant sur MYTF1 !

La Voix a une annonce de la plus haute importance à faire ! Elle recherche ses prochains Habitants ! Et si vous faisiez partie des futurs candidats de Secret Story ? Le casting de la prochaine saison est officiellement ouvert ! Qui succédera à Julien, Mélanie, Thomas ou encore Anaïs ? Si vous aussi, vous avez un secret passionnant, touchant, unique ou insolite, vous êtes joueur et stratège, alors l'émission Secret Story est pour vous ! Rendez-vous sur MYTF1, rubrique Secret Story, pour vous inscrire dès maintenant. La Voix sera ravie de vous accueillir bientôt dans sa nouvelle Maison des Secrets !