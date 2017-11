Invitations de Laura et Alain : la stratégie Benoît ?

La Voix offre la possibilité à Laura et Alain d'inviter deux autres candidats à leur escapade romantique loin du Campus des Secrets. Une première dans toute l'histoire de Secret Story. Sarah et Vivian ne peuvent être invités, ils devront choisir obligatoirement deux autres étudiants. Après avoir essuyé le refus de Noré et avoir pensé à Kamila, Alain et Laura veulent invité Benoît… par pure stratégie. Ils veulent mettre le jeune homme en difficulté vis à vis de son clan et créer pourquoi pas la zizanie au sein des Eagles.