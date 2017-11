Cette semaine, Vivian et Sarah, deux anciens de Secret Story sont de passage dans la Maison des Secrets et ont la lourde tâche de désigner les deux candidats qui auront le privilège d'être élus maîtres de nominations et, par conséquent, immunisés. Ce mardi en fin d'après-midi, ils ont rendu leur verdict... Les maîtres des nominations sont donc Noré et Laura ! Qui vont-ils décider d'envoyer dans le sas jeudi ?