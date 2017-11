C'est l'une des plus belles histoires d'amour de toute l'histoire de Secret Story. Laura et Alain se sont trouvés comme une évidence tant leur amour semble de plus en plus grand chaque jour. Sarah et Vivian la questionnent sur son homme et leur jolie romance. Amoureuse, Laura couvre d'éloges Alain : une « bombe » qui lui plaît surtout pour son intelligence, sa maturité et son calme en toute circonstance.