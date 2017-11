Jordan à Marie : « Laura, c'est ta pote ? »

Depuis son arrivée sur le Campus des Secrets, Marie est scrutée de la tête aux pieds. Son visage, ses manies, ses tics de langage et ses tatouages sont analysés à la recherche du moindre indice sur son secret et d'un éventuel lien avec un autre étudiant. Et c'est l'un de ses tatouages au doigt qui pourrait causer sa chute : un coeur qui serait exactement le même que celui de Laura. Jordan et Noré cuisinent la jeune femme sous la pergolas sur cette nouvelle piste…