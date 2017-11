Jordan a-t-il réellement oublié Barbara ?

Plus d'un mois après que Barbara a mené une mission destinée à faire croire à Jordan qu'elle tombait amoureuse de lui, ce dernier semble être resté bloqué sur cet épisode. Comme s'il éprouvait de la difficulté à accepter que cette histoire d'amour sincère n'aura finalement pas lieu. Dimanche soir, alors qu'il discute avec Noré et Benoît dans la chambre du bas, il affirme ne plus vouloir mélanger amour et amitié, et avoir craqué sur Barbara essentiellement par manque d'affection...