Depuis le début de l'aventure Secret Story, Jordan et Barbara entretiennent une relation tumultueuse, faîte de très hauts et de très bas. Amis, puis presque amants, en mission séduction puis ennemis, les deux étudiants ont vécu des sentiments contrastés, allant aisément de la haine à l'amour en quelques heures. Le départ de Benjamin semble avoir apaisé les tensions entre eux au point de se rapprocher à nouveau sous le regard amusé et taquin de Noré.