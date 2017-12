Jordan, Cassandre et Lydia tiennent leur vengeance !

Après une soirée et une nuit riches en émotions, et comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps pour Jordan, Cassandre et Lydia de dire adieu à la Maison des Secrets et de rejoindre le sas. C'est l'heure des derniers bisous et messages d'encouragements à destination des finalistes pour qui cette dernière ligne droite s'annonce des plus palpitantes ! Mais impossible de quitter les lieux sans se venger sur Barbara, Noré, Laura et Charlène de leur mauvaise blague de la veille...