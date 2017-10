C'est désormais chose faite ! Nous l'avons découvert pendant la Quotidienne de Secret Story 11 aujourd'hui : Jordan a buzzé. Suite au piège que lui a tendu Barbara, il est désormais persuadé que cette dernière et Shirley sont ex et qu'il s'apprête à faire tomber le secret de cette dernière. Avant de confirmer son buzz, il part à la pêche aux infos auprès de Shirley... Mais cette dernière reste muette !