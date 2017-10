Jordan partage un indice capital sur le secret de Shirley

Charlène et Benoît ont réussi leur première Mission Kiss. A l'abri des regards, ils se sont embrassés pendant 10 secondes sur la croix de La Voix, bien aidés par Noré et Kamila. Quelques minutes plus tard, la bulle de la Joconde a délivré un indice capital sur le secret d'un des habitants. Jordan se précipite et attrape en premier cet indice. Il découvre qu'il concerne le secret de Shirley. Beau joueur, Jordan décide d'en faire profiter les autres. Le secret de Shirley est plus que jamais en grand danger…