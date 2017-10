Mission bientôt accomplie pour Barbara ? Une chose est sûre, Jordan est désormais persuadé que Shirley et Barbara sont ex. Cette dernière lui a parfaitement retourné le cerveau. Elle enfonce le clou en jouant la jeune fille dépassée par les événements qui voit l'arrivée de son ex bouleverser totalement son aventure. Jordan envisage de buzzer mais n'exclut pas que Barbara puisse se jouer de lui...