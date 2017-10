Joueur, Benoît donne un indice incroyable sur son secret

De retour dans le game, Barbara enquête tout azimut dans la maison. La jolie Parisienne a ciblé particulièrement deux habitants : Laura et Benoît. Après avoir imaginé un lien entre ces deux-là, Barbara tente d'en savoir plus sur Benoît. Quel lien entretient-il avec Noré ? Et Laura ? A moins qu'il soit lié à Charlène… Joueur et taquin, Benoît lâche une information incroyable : il connaît Charlène depuis longtemps… avant de se rattraper et de tourner cela à la dérision, bien aidé par l'aplomb de Charlène.