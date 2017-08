Julien : « J’aurais adoré faire partie de cette nouvelle saison ! »

Julien, gagnant de la saison 10 de Secret Story, intègre la Secret Family. Cette année, celui qui a eu les faveurs du public il y a quelques mois déjà officiera de l’autre côté du spectre. Le regard affuté, rien ne lui échappera, toutes les manigances il décernera. Car pour cette nouvelle édition, bien plus que les autres, stratégies et faux-semblant seront de la partie… Pour son plus grand bonheur. « J’aurais adoré faire partie de cette nouvelle saison » a-t-il d’ailleurs avoué. Regardez !