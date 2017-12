Kamila et Alain, de retour : Belles surprises pour Noré et Laura

Tout au long de la semaine, les anciens de Habitants de Secret Story 11 sont de retour sur le Campus pour des retrouvailles souvent pleines d'émotion avec leurs camarades. Et, à plus d'un titre, le retour des deux candidats du jour va égayer deux finalistes méritants. Lundi soir, La Voix a décidé d'inviter dans la Maison des Secrets Kamila pour le plus grand bonheur de son époux Noré, ainsi qu'Alain pour illuminer le regard de Laura. C'est déguisés en mascotte, déposées au pied du sapin qu'ils vont faire leur entrée dans la Maison. Comment les Habitants vont-ils réagir en les découvrant ?