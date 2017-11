Kamila et Barbara : Confrontation avec les légendes de Secret Story !

Depuis 2007 et la création de Secret Story, des candidats mémorables ont marqué de leur empreinte l'émission. Ce soir, ces légendes sont les invités d'honneur du prime time. Ils ont des questions à adresser aux candidats de cette saison, qui seront soucieux de démontrer qu'ils méritent d'être finalistes de cette saison. Après Benoît, Charlène et Noré, c'est à présent au tour de Kamila et Barbara de se mesurer aux légendes de Secret Story ! - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le jeudi 23 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.