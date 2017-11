Cette semaine, la guerre des clans a scindé le Campus des Secrets en deux : d'un côté les Eagles avec Kamila, Noré, Benoît et Charlène et de l'autre les Tigers avec Laura, Alain, Barbara et Shirley. Aujourd'hui, La Voix propose un blind test musical qui donne le tournis. Pour chaque chanson, 2 étudiants seront en duel et devront se ruer pour attraper le foulard. Mais Noré et Alain vont devoir faire tourner la tête de leurs adversaires…