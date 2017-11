Kamila : Le buzz de la dernière chance...

C'est désormais officiel : Kamila et Charlène sont nominées aux portes de la finale. Et l'une d'elles seulement pourra à nouveau être soumise au vote du public lors du prime de jeudi soir. Pour l'autre, l'aventure s'arrêtera à 24 heures de la validation des cagnottes. Alors, qu'à cela ne tienne, Kamila a déclenché l'alarme des secrets. La jolie Marseillaise n'a rien à perdre et souhaite prendre tous les risques pour faire grossir sa cagnotte. Elle décide donc de buzzer le secret de Barbara... - Extrait de la Quotidienne de Secret Story, diffusée le mercredi 29 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.