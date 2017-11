Après le refus de Noré, Laura et Alain cherche quel habitant invité pour les accompagner lors de leur escapade romantique. Aidés par Sarah et Vivian dans leur réflexion, le couple se tourne presque naturellement vers Kamila. Vivian se propose de jouer les médiateurs entre les deux clans. La jolie Marseillaise refuse dans un premier temps d'accompagner Laura et Alain avant que le finaliste de la saison 8 ne lui annonce son plan…