Kamila et Charlène, fâchées : La chambre du bas se fragilise !

Au sein de la chambre du bas, les premières tensions apparaissent après que Charlène et Benoît ont vu des images de leurs amis Noré et Kamila les dénigrant dans leur dos. Alors, toute la semaine à venir, Charlène et Benoît auront pour mission de se venger en acceptant des challenges lancés par les petites mains de La Voix. Le premier d'entre eux : mettre sens dessus dessous la chambre du bas. Effet garanti ! Sauf que Charlène ne supporte pas d'être suspectée et s'emporte.