Alors que les Eagles parlent de leur adverses et des futures nominations, Laura évoque sa relation de plus en plus compliquée avec Kamila. Selon elle, l'étudiante Marseillaise ne lui parle presque plus, ne la félicite plus pour ses victoires et lui en veut pour le départ de Jordan. De plus le couple qu'elle forme avec Alain ferait de l'ombre à son couple avec Noré. Bref, Laura soupçonne Kamila d'être de plus en plus jalouse d'elle.