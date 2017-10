Kamila – Jordan : La battle hip-hop la plus nulle de l'Histoire !

En pleine soirée sur le thème de l'Espagne, Kamila et Jordan improvisent une battle de danse Hip-Hop. Une battle qui ne restera pas dans les annales ni de la danse, ni de Secret Story. Sous les encouragements et les rires des autres Habitants, Kamila et Jordan enchaînent les passages les plus nuls et maladroits les uns des autres avant que la candidate de Marseille ne se fracasse les pieds par terre après une mauvaise réception. Le hip-hop et la danse n'en sortent pas grandis mais tout le monde aura bien ri.