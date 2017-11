Kamila joue un sale tour à son mari Noré !

Suite de la mission petites mains de La Voix pour Kamila et Barbara. Leur mission du jour : piéger les Habitants avec une corne de brume et autres farces et attrapes. Mais pour permettre à Kamila de s'infiltrer via la trappe de la chambre du haut, Barbara doit d'abord éloigner les Habitants, prétextant un cocktail préparé par Alain pour la venue de la maman de Charlène. Et hop, le tour est joué !- Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le jeudi 30 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.