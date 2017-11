Kamila et Noré accueillent leurs sœurs Marjana et Naoel

Naoel la sœur de Noré et Marjana, la sœur de Kamila font leur entrée dans la Maison des Secrets. Toute la semaine, les habitants vont recevoir la visite de leurs proches. C'est une énorme surprise que la Voix leur a préparés avant la demi-finale de jeudi soir. Un soutien bienvenu à quelques jours de cette grande soirée à suivre en direct sur NT1. Noré et Kamila vont pourvoir enfin échanger avec leurs proches et profiter de précieux conseils.