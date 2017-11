Kamila et Noré : Grosse pression sur Barbara

Alors qu'elle demeure la dernière Habitante à avoir toujours son secret intégralité préservé, Barbara est au centre de toutes les enquêtes et pour cause, la grosse cagnotte de la jeune femme attise les convoitises. A l'image de Kamila et Noré qui ne ménagent pas leurs efforts pour mettre la main sur le secret de Barbara. Les indices s'accumulent et pourtant, personne n'arrive à trouver ce fameux secret qui est, rappelons-le, "J'ai scellé mon destin à un Habitant de la Maison", cet Habitant étant Bryan. Pourtant, Barbara se sent plus en danger que jamais.