Depuis le départ de Jordan, Noré et Kamila sont en pleine dépression. Malgré le soutien de Barbara et Alain, le couple Marseillais a du mal à oublier leur ami, éliminé par les votes du public face à Noré et Shirley. Pire, le jeune homme est carrément dans le déni quand il affirme que Jordan n'est pas parti. Il serait en fait caché dans la Tour de Contrôle. Bref, il serait temps pour nos deux étudiants de tourner la page et de revenir dans le game !