Kamila sur la piste de l'ex de Barbara

Suite à l'indice délivré par La Voix sur le secret de Barbara (le chiffre 2), les étudiants concentrent leurs recherches sur le secret de Barbara. La jeune femme serait donc en lien avec un autre habitant de la Maison des Secrets : un frère, un amoureux, un ex… Kamila tente d'en savoir plus. Elle demande à Benjamin ce qu'il pense de l'ex de Barbara. Ce qui arrange bien la jolie Parisienne, en mission avec Shirley cette semaine. Entre son secret à protéger et cette mission des ex, Barbara a une belle opportunité de faire coup double.